Meloni “La mia ambizione è guidare, non seguire”

24 Settembre 2024

​ NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “”Come politico, hai fondamentalmente due opzioni: essere un leader o un follower, indicare una rotta o meno, agire per il bene del proprio popolo o agire solo guidati dai sondaggi. La mia ambizione è quella di guidare, non di seguire”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso alla cerimonia a New York durante la quale le è stato conferito il Global Citizen Award dell’Atlantic Council.

(Fonte video: Palazzo Chigi)