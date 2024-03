Meloni “L’Italia deve avere la voglia di osare”

22 Marzo 2024

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “E’ la passione che fa la differenza, perché ti dà la determinazione per riprovare quando sembra che stai fallendo, l’entusiasmo per non essere remissivo. All’Italia non è mai mancata la capacità, ma a volte non ha avuto la voglia di osare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, agli Stati generali dell’Italia a Bruxelles.

sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)