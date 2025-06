Meloni “Proseguire con la riduzione delle tasse, focus sul ceto medio”

11 Giugno 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo approvato quella riforma fiscale che era attesa da cinquant’anni, e ne stiamo dando rapidamente attuazione. Con l’obiettivo di abbassare le tasse a tutti e di costruire un rapporto più giusto ed equilibrato tra Stato e contribuente. Stiamo rimettendo al centro gli autonomi e i liberi professionisti, lavoratori per troppo tempo disprezzati e considerati a torto figli di un Dio minore. Questa è la strada che continueremo a seguire, per consolidare la tendenza economica positiva che stiamo registrando, rafforzare la domanda interna e proseguire nel percorso di riduzione della pressione fiscale, con un’attenzione particolare al ceto medio”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione dell’Assemblea di Confcommercio.

(Fonte video: Palazzo Chigi)