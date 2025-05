Messina “La Regione ha sempre accolto l’allarme dei Comuni siciliani”

16 Maggio 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – “La Regione ha sempre accolto l’allarme dei Comuni, in termini sia finanziari che di collaborazione e organizzazione: la nostra presenza è dunque testimonianza della volontà di stare vicino ai Comuni e mettere a disposizione le risorse in tempi più celeri possibili. In questo senso abbiamo anticipato l’erogazione di tutte e tre le rate del Fondo autonomie ad aprile per dare ai Comuni la possibilità di risolvere i problemi di liquidità ed evitargli di ricorrere alle anticipazioni di tassa, con ulteriori aggravi nei costi”. Lo ha detto Andrea Messina, Assessore alle Autonomie Locali della Regione Siciliana, a margine dell’assemblea di Anci Sicilia, al San Paolo Palace Hotel, a Palermo. xd8/vbo/mca2