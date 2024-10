Miglietta nuovo presidente Federpesistica “Grande responsabilita’”

13 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Io non vengo dal movimento della pesistica, vengo da altri movimenti. Sono passato anche da un’altra federazione olimpica, da presidente, ho portato atleti alle Olimpiadi, ho costruito un sistema all’interno della federazione. Questo è un messaggio che è stato capito”, le parole del neo presidente della Fipe, che succede ad Antonio Urso.

