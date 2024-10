Milano, banca in amministrazione giudiziaria. Favoriva ‘Ndrangheta

24 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano ha sottoposto ad amministrazione giudiziaria una banca d’affari milanese, nell’ambito di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica – D.D.A.A. e volte all’approfondimento dei rapporti tra l’istituto di credito e la ‘Ndrangheta. (ITALPRESS)

trl/gtr