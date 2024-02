Milano-Cortina, Malagò “Abbiamo recuperato tantissimo”

Febbraio 23, 2024

​ VENEZIA (ITALPRESS) – “Rispetto a qualche mese fa siamo molto, molto meglio, abbiamo recuperato tantissimo”. Così il presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò, a margine della visita in Veneto della Commissione di coordinamento del Cio in vista dei Giochi Invernali. “Si parla sempre della singola opera – il riferimento alla pista da bob – ma non è giusto nei confronti di tutto il resto. Siamo fra l’altro in una condizione in cui non c’è più possibilità di perdere tempo”.

