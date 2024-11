Milano-Cortina, Varnier “Renderemo atmosfera speciale”

7 Novembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “È un momento molto importante, l’identità dei Giochi di Milano Cortina ci accompagnerà da adesso fino alla fine dei Giochi stessi, sarà quell’elemento visivo che ci aiuterà a rendere l’atmosfera speciale, vogliamo aggiungere quel tocco in più dello stile e della creatività italiana per creare un’atmosfera che sappia coinvolgere tutti”. Lo ha dichiarato il Ceo di Milano-Cortina Andrea Varnier, a margine della presentazione del “Look of the Games” in vista dei Giochi olimpici invernali del 2026.

