Milano, Sala “Ieri in Consiglio Comunale scene da Ventennio, vergogna”

11 Marzo 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – “Io non mi scaldo per la richiesta di dimissioni, perché purtroppo nel teatrino della politica queste cose avvengono – ha commentato il primo cittadino, a margine dell’apertura del Forum del Welfare – . Ma quello che è successo in aula sono scene da Ventennio, una parte dei rappresenti di Fratelli d’Italia hanno quella matrice culturale”. “Ho trovato estremamente sgradevole certi comportamenti, come può un consigliere permettersi di prendere degli atti comunali e metterli nel cestino con una claque che applaude?”, ha aggiunto riferendosi al gesto del capogruppo di Fdi, Riccardo Truppo. Per Sala, “è una vergogna per una città come Milano, ma i conti si fanno alla fine. La destra cercava di trasmettere l’idea che stiamo lavorando male, che siamo in un vicolo cieco, che le prossime elezioni le vincono sicuramente”.(ITALPRESS)

