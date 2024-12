Mimì Caruso vince X Factor 2024 “Voglio sperimentare con la musica”

13 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Mimì Caruso ha vinto X Factor 2024! In questi mesi il suo coach è stato Manuel Agnelli che ha definito la sua voce “La migliore mai trovata a XFactor”. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, l’hanno incontrata qualche mese fa a Sanremo 2024.

fsc/gtr