Missioni, Crosetto “Dal Parlamento segnale di unità”

Marzo 5, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto contento del segnale di unità che ha dato il Parlamento. La missione Aspides nel Mar Rosso è vitale per la nostra economia”. Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto.

