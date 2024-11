Mistò “Cresce il Made in Italy di qualità nel mercato americano”

1 Novembre 2024

​ FORT LAUDERDALE (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “L’Italia conquista spazi sempre maggiori nell’economia del lusso e nel segmento più elevato del mercato americano”. Lo afferma Michele Mistò, console generale d’Italia a Miami, a margine del Boat Show 2024, a Fort Lauderdale, in Florida.

