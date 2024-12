Mobilità, lo sharing in Italia sta vivendo una fase di assestamento

26 Dicembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “In Italia lo sharing sta vivendo una fase di assestamento: c’è una stasi a livello di fatturato, ma con un numero di veicoli inferiore, alcuni Comuni hanno limitato il numero di operatori e di mezzi a livello di perimetro comunale”. A dirlo il presidente di Assosharing e Pubblic Affairs di Free2move, Luigi Lichelli, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

