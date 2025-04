Moles “Bene sperimentazione idrobiometano, ora servono infrastrutture”

3 Aprile 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Questa sperimentazione ha funzionato, ora bisogna iniziare a ragionare in termini d’infrastrutture. In realtà è già possibile usare questo tipo di sperimentazione su quelle che sono, per esempio, le strutture degli autobus”. Lo ha detto Giuseppe Moles, amministratore delegato di Acquirente Unico, a margine della presentazione delle potenzialità della miscela di idrogeno e biometano per alimentare i mezzi di trasporto in sicurezza

