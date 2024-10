Mondadori, Perna “Librerie in grandi città ma anche in piccoli centri”

23 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Ogni libreria che si apre è qualcosa in più che si porta alla città, sia per la comunità locale sia per chi è di passaggio, e in un luogo emblematico come questo è qualcosa che si porta e poi si spera veramente di trovare il modo per interagire bene con tutto il pubblico che frequenterà questa zona”. Lo ha detto Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail, a margine dell’apertura della nuova libreria Mondadori all’interno della storica galleria Alberto Sordi. “Noi apriamo tante decine di librerie ogni anno – ha aggiunto -, spesso in zone del paese non così frequentate, l’obiettivo è quello di andare nei luoghi dove effettivamente si può portare qualcosa per la lettura, per la cultura, per gli eventi”.

