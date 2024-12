Montecitorio a Porte Aperte, si esibisce la Fanfara dei Carabinieri

8 Dicembre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – La Fanfara della Legione degli allievi Carabinieri, diretta dal Maestro Danilo Di Silvestro, ha aperto l’edizione speciale di Montecitorio a Porte Aperte, in occasione di Musei in Musica.

fonte video Camera dei Deputati

abr/