Mostra Himera, Scarpinato “Valorizziamo nostro patrimonio culturale”

10 Giugno 2025

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Il governo Schifani sta lavorando senza soluzione di continuità per risolvere le innumerevoli emergenze che hanno sempre attanagliato la Sicilia: dalle difficoltà nascono opportunità e proprio per questo oggi, con questa mostra, si sta portando avanti un progetto, una visione, un’attenta programmazione che vede da una parte un lavoro straordinario fatto da Rfi, dalla Regione Sicilia e dalle infrastrutture e dall’altra un’opera di valorizzazione, fruizione e tutela del nostro patrimonio culturale”. Lo ha detto Francesco Scarpinato, assessore ai Beni culturali della Regione Siciliana, a margine dell’inaugurazione della mostra “Himera dagli alti dirupi. Un viaggio nella necropoli svelata dal raddoppio ferroviario”, nella Sala Reale della stazione centrale di Palermo. xd8/vbo/mca2