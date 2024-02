Mostra “Identitalia”, Alpitour selezionato dal Mimit

Febbraio 14, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Alpitour è all’interno della mostra “IDENTITALIA – The Iconic Italian Brands” che, sino a fine aprile, celebrerà la storia dei grandi marchi italiani. Voluta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e ospitata a Palazzo Piacentini a Roma, è la rappresentazione concreta e tangibile del valore inestimabile prodotto dalle aziende che hanno caratterizzato il Belpaese Paese e la sua evoluzione.

