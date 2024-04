Mozzarella Bufala Dop, Raimondo “Tuteliamo il prodotto anche con IA”

9 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale è arrivata prima di quanto ci aspettassimo, e può essere impiegata per tutelare il prodotto e i consumatori. All’interno del sistema di IA ideato dal Consorzio inseriamo tutti i dati relativi ai marchi autorizzati. Quando l’IA riscontra qualcosa di simile a questi marchi, va a verificare se è un prodotto veritiero o meno. Nel secondo caso, parte la segnalazione e la nostra squadra ispettiva va a verificare sul territorio”. Lo ha detto Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop.

