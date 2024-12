Nasce il Consiglio europeo per l’agricoltura e l’alimentazione

13 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Ue ha istituito il Consiglio europeo per l’agricoltura e l’alimentazione, accogliendo così una delle raccomandazioni contenute nella relazione finale del dialogo strategico

sul futuro del settore. Presieduto dal commissario Christophe Hansen, l’organo consultivo mira a sostenere una nuova cultura del dialogo, della fiducia e della partecipazione tra gli attori della filiera alimentare e della società civile, nonché con la Com missione. I membri saranno incoraggiati a promuovere la comprensione e lo scambio di esperienze tra loro e a prestare particolare attenzione alla coerenza e alla sinergia delle politiche dell’Unione e alla loro coerenza con le iniziative del settore privato. Per la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen “il comitato europeo deve affrontare l’intera complessità della catena del valore agroalimentare, sostenendo i nostri agricoltori e promuovendo un sistema più resiliente, competitivo e sostenibile”. Il consiglio di amministrazione è istituito per cinque anni e dovrebbe riunirsi in linea di principio da due a sei volte l’anno. Il commissario Hansen può convocare il gruppo per riunioni supplementari quando è necessaria una consulenza urgente.

