Natalità, Roccella “Non è vero che meno siamo e meglio stiamo”

12 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Per troppo tempo c’è stata molta disattenzione sul calo demografico, questo è il primo governo che ha istituito un ministero per la Natalità. Il calo demografico fa male all’ambiente, all’economia, al nostro stare insieme. È importante che ce ne occupiamo noi ma anche tutta l’Europa perché tutta l’Europa è in calo demografico”, sottolinea la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Opportunità, Eugenia Roccella.

