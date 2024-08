Naufragio nel palermitano, le ricerche della Guardia Costiera

19 Agosto 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Sono in corso le ricerche dopo il naufragio di questa mattina a Porticello, nel palermitano. Quattro i mezzi navali della Guardia Costiera, 1 elicottero Nemo – Guardia Costiera partito da Catania e una squadra sommozzatori dei Vigili del Fuoco, tutti sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Palermo.

pc/gtr