Naufragio nel palermitano, sommozzatori speleo cercano i dispersi

20 Agosto 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Sono riprese stamattina intorno alle 8 le immersioni dei sommozzatori speleo dei Vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi a seguito dell’inabissamento di ieri del superyacht di lusso Bayesian, al largo di Porticello, nel Palermitano. Nell’ultima immersione effettuata nella tarda serata di ieri i sommozzatori dei Vigili del fuoco sono riusciti ad accedere all’interno del relitto, ispezionando alcuni locali posti sotto alla plancia di comando. Complesse le operazioni per la presenza di numerosi ostacoli e la ristrettezza dei varchi di accesso. I team dei sommozzatori dei Vigili del fuoco sono composti da due operatori specializzati speleo che hanno un tempo di permanenza in profondità di 12 minuti prima della risalita ed il cambio continuo con un successivo team.

I Vigili del fuoco fanno sapere che si stanno pianificando le operazioni per l’apertura sul relitto di accessi più agevoli per la penetrazione all’interno, mentre si procede con difficoltà all’accesso verso le cabine dove è possibile ipotizzare, vista l’ora del naufragio, la presenza dei dispersi. È impossibile verificare la loro presenza all’interno attraverso gli oblò. Continuano parallelamente le ricerche in superficie nell’area del naufragio anche con elicottero e imbarcazione dei Vigili del fuoco. vbo/gtr