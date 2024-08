Naufragio yacht,Pecoraro Scanio “Criminale sottovalutare cambio clima”

20 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Sottovalutare il cambio climatico in atto è criminale. Basta chiedere a un pescatore professionista e vi spiegherà che fino a pochi anni fa un evento temporalesco estremo veniva avvertito con 2-3 ore di preavviso consentendo di mettersi in sicurezza. Oggi è tutto molto veloce e più forte e in 10/15 minuti puoi essere travolto”. Così Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e già ministro dell’ambiente, insieme a Massimo Lembo, un pescatore esperto del Cilento e attivo in tutta Italia a difesa della piccola pesca sostenibile.

