Ncc, Occhiuto “Decisione Consulta su Legge Calabria buona notizia”

Marzo 7, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ CATANZARO (ITALPRESS) – “Sugli Ncc la Calabria vince una battaglia storica, che abbiamo combattuto nell’interesse collettivo, a favore dei consumatori, per avere servizi più efficienti, per la libertà di impresa. Perdono le corporazioni e perde la logica protezionistica. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Oggi la Consulta ci dà ragione, chiedendosi inoltre se sia legittimo il divieto, che dura ormai da più di cinque anni, di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente”.

pc/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Regione Calabria)