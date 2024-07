‘Ndrangheta, confiscati beni per 7 milioni a imprenditore di Rosarno

4 Luglio 2024

Your browser does not support the video tag.

​ REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un patrimonio per un valore complessivo di circa 7 milioni di euro riconducibile ad un imprenditore di Rosarno, ritenuto vicino alla nota cosca di ‘ndrangheta che fa capo alla famiglia “Pesce”, è stato confiscato dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e dei carabinieri di Reggio Calabria, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

col3/gtr