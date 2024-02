Nel 2024 da Cariplo grande impegno per la ricerca

Febbraio 22, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Nel 2023 sono stati finanziati 109 progetti per 20 milioni di euro da Fondazione Cariplo che, anche per il 2024, prosegue il suo impegno a sostegno della ricerca con nuovi bandi ed iniziative.

Tra le partnership anche quella con Fondazione Telethon, che dal 2021 ha promosso gli studi di aspetti genetici e meccanismi molecolari poco trattati per favorire lo sviluppo di nuove terapie contro le malattie rare.

