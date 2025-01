Nel 2025 nuove sfide per la professione medica

2 Gennaio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – L’impegno, la dedizione e la generosità dei medici siano un modello per l’intero Paese. E’ questo l’augurio di Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), per il 2025.

