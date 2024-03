Nel Fucino il cuore dei satelliti europei per Internet

Marzo 5, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ L’AQUILA (ITALPRESS) – Nascerà nel Centro Spaziale del Fucino di Telespazio, del Gruppo Leonardo, uno dei tre nuovi centri di controllo della costellazione di satelliti europea “Iris 2”. Ad annunciarlo è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha spiegato che l’impatto sull’occupazione sarà pari a 200 addetti diretti e indiretti. La nuova rete comporterà un investimento di oltre 50 milioni di euro.

spf/mgg/gtr