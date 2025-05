Niente festa Inter, piazza Duomo si svuota dopo la sconfitta col Psg

1 Giugno 2025

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – Lacrime, musi lunghi e poca voglia di parlare a Monaco di Baviera come in piazza Duomo a Milano, che si apprestava ad accogliere la marea nerazzurra. In piazza Duomo, dove quest’anno il Comune non aveva allestito mega video dove poter vedere la partita, ma dove comunque era tutto pronto per accogliere i festeggiamenti, poca voglia di parlare per gli interisti in piazza. Piazza Duomo si svuota in fretta e i tifosi vanno via a testa bassa.

trl/mca1