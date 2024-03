No ai grandi eventi in siti naturali, Marevivo-Ci Tange chiedono legge

Marzo 11, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Una legge che vieti i grandi eventi su spiagge e siti naturali. A chiederla sono cinquanta associazioni e comitati locali e nazionali che si sono dati appuntamento nella sede di Marevivo, a Roma, a un convegno organizzato dal Coordinamento Italiano per la Tutela degli Ambienti Naturali dai Grandi Eventi – Ci Tange. L’obiettivo è quello di informare e sensibilizzare cittadini e istituzioni sulle criticità dei grandi eventi musicali e sportivi nei siti naturali.

