Norme Ue “a doppio taglio” per l’agroalimentare

Marzo 1, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Le norme europee favoriscono la tutela dei prodotti agroalimentari italiani Dop e Igp, ma al tempo stesso finiscono paradossalmente per metterla a rischio. Ne ha parlato Massimino Magliocchi, presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Olio di Calabria Igp, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

