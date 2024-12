Nuova campagna Seus nelle scuole siciliane sull’uso di NUE 112 e 118

5 Dicembre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Educare e sensibilizzare i più giovani sull’uso corretto e responsabile del 118 e del numero unico di emergenza 112 e diffondere, a partire dall’infanzia-adolescenza, la cultura del rispetto per gli operatori sanitari. È il duplice obiettivo della nuova campagna informativa della Seus-Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria nelle scuole siciliane: nella scorsa edizione l’iniziativa ha raggiunto oltre 6 mila alunni dalle elementari alle superiori.

