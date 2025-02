Nuova rottamazione delle cartelle, istruzioni per l’uso

6 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – E’ in programma l’emanazione della “rottamazione quinques”, che consentirà ai contribuenti italiani in debito con il fisco di sanare le posizioni fino al 31 dicembre 2023. L’analisi dell’economista Gianni Lepre.

sat/gsl