Nutella compie 60 anni e diventa anche gelato

12 Giugno 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – Lancio milanese, con un evento per la stampa, per Nutella Ice Cream. Ferrero segna il debutto nel segmento dei gelati in vaschetta quando ricorrono i 60 anni di Nutella. Nei prossimi giorni previsto anche un evento pubblico a Napoli.

