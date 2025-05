“Obiettivo Terra”, la foto di Eugenio Di Zenobio vince l’edizione 2025

29 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – È Eugenio Di Zenobio il vincitore dell’edizione 2025 di “Obiettivo Terra”, il concorso fotografico nazionale dedicato alla difesa e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, del paesaggio, dei borghi, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, storico-culturali e sociali delle Aree protette d’Italia. Il premio è promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana.

