Occhiuto “Grazie a Webuild giovani calabresi lavoreranno”

8 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

​ CATANZARO (ITALPRESS) – “In poche settimane Webuild ha selezionato circa 50 ragazzi su 300 che hanno risposto ad una call, l’80 per cento troverà lavoro in una delle imprese più importanti al mondo, nei cantieri di opere che si stanno già realizzando”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Per noi è molto bello offrire il nostro contributo, ad un’azienda che in questo modo fa economia sociale di mercato. E dare a questi giovani la possibilità di lavorare vicino casa per costruire le infrastrutture della loro terra. Il programma realizzato in collaborazione con l’assessore regionale al Lavoro e alla formazione professionale Giovanni Calabrese, prevede altre due momenti di selezione di personale: mi piacerebbe che Webuild si impegnasse a formare anche tanti altri ragazzi calabresi per infrastrutture che si apprestano a ripartire come gli ospedali, opere sull’elettrificazione della strada ferrata, la trasversale delle Serre”.

xd2/pc/gtr