“Oggi, per l’Italia del futuro”, CDP lancia il nuovo Piano strategico

19 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la competitività del Sistema Paese, stimolarne la sicurezza economica e l’autonomia strategica, rafforzare la coesione sociale e territoriale e sostenere il percorso verso una “Just Transition”: sono le priorità definite nel nuovo Piano Strategico 2025-2027 di Cassa Depositi e Prestiti “Oggi, per l’Italia del futuro” approvato dal Consiglio di Amministrazione.

