Onu, Massari “Impegno globale contro mutilazioni genitali femminili”

13 Marzo 2025

​ NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Le Nazioni Unite hanno ospitato una conferenza sull’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili (MGF), organizzata congiuntamente da Italia, Burkina Faso e Gibuti. Questo evento ha sottolineato l’impegno globale per porre fine a una pratica che viola i diritti umani di milioni di ragazze e donne in tutto il mondo. “L’Italia è in prima linea su questo fronte, con un grande impegno del governo italiano e della società civile”, spiega all’Italpress l’ambasciatore Maurizio Massari, Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite a New York.

xo9/sat (video di Stefano Vaccara)