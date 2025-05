Open day di ortopedia a Villa Serena a Palermo

7 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ PALERMO (ITALPRESS) – Open day di Ortopedia il 17 maggio dalle 14 alla Casa di cura Villa Serena di Palermo. Il nuovo responsabile dell’Unità funzionale di Ortopedia Giovanni Furnari mette a disposizione dei pazienti le più aggiornate competenze chirurgiche per interventi di protesi mininvasiva di anca, ginocchio e chirurgia protesica della spalla, in convenzione col sistema sanitario regionale, eseguiti con tecniche innovative e un ambulatorio aperto a tutti i cittadini.

mgg/azn