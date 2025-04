Operazione a Udine, 6 arresti e 4 sequestri di immobili

8 Aprile 2025

​ UDINE (ITALPRESS) – In una attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, eseguita unitamente a Carabinieri e Polizia sono state eseguite 6 misure cautelari in carcere, un divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia, sequestrati 4 immobili ed eseguite, nelle provincie di Udine, Trieste, Gorizia, Venezia, Treviso, Torino e Biella, 30 perquisizioni.

(Fonte video: ufficio stampa Guardia di Finanza)