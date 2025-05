Operazione antidroga a Cerignola, 9 spacciatori in manette

13 Maggio 2025

​ CERIGNOLA (FOGGIA) (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di 9 soggetti – 3 destinatari della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari – accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

(Fonte video: Carabinieri)