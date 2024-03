Operazione contro il clan mafioso “Borgata” di Siracusa, 4 arresti

Marzo 5, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ SIRACUSA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, presso il Tribunale di Catania, nei confronti di 4 soggetti originari della città di Siracusa gravemente indiziati, a vario titolo, dei delitti di associazione mafiosa e porto illegale di armi. Nel corso dell’operazione, eseguite anche mirate perquisizioni che hanno permesso di trarre in arresto altri due soggetti vicini all’organizzazione, per detenzione illegale di armi e droga.

tvi/gtr