Opifici abusivi, 3 laboratori sequestrati e 4 denunce nel trevigiano

12 Febbraio 2025

​ TREVISO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Treviso ha eseguito quattro distinti controlli presso altrettante aziende manifatturiere del trevigiano (tre del settore tessile e una operante nel packaging) con sedi tra i comuni di Istrana, Quinto di Treviso, Roncade e Zero Branco.

In tre dei quattro laboratori controllati, rispettivamente di circa 400, 100 e 60 metri quadri, sono state accertate condizioni di assoluto degrado e pericolo, con l’impiego di due lavoratori clandestini, nonché ripetute violazioni delle norme in materia urbanistica e riguardanti la gestione dei rifiuti, irregolarità così gravi che hanno indotto i finanzieri del Gruppo di Treviso a sequestrare d’urgenza i tre immobili (del valore complessivo di 300 mila euro), 33 macchinari e 37 banchi da lavoro (del valore di 50 mila euro); l’intera attività è stata poi convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale.

Gli amministratori delle quattro imprese, di nazionalità straniera, che operavano sulla base di commesse ricevute da imprese locali, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Treviso, a vario titolo, per violazione delle norme volte a prevenire gli incendi e gli infortuni sui luoghi di lavoro, deposito incontrollato di rifiuti, esecuzione di opere edili abusive, impiego di manodopera clandestina.

