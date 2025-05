Orsini “Da Panetta parole positive su dazi e costi dell’energia”

30 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ascoltato positivamente la relazione del governatore. Ci sono capitoli che noi stiamo ricordando in questo momento come i dazi, l’incremento della produttività incentivando gli investimenti, l’energia che sta cominciando a diventare un costo insostenibile, il mercato unico dei capitali che può dare aiuto alle imprese per affrontare le transizioni e le sfide che ci aspettano”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine delle considerazioni finali del governatore della Banca d’Italia.

