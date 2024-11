Pa, da Iren un ecosistema di servizi per il territorio

21 Novembre 2024

​ TORINO (ITALPRESS) – Le partnership tra pubblico e privato sono sempre più importanti nello sviluppo e nel miglioramento dei servizi ai cittadini. Per questo il Gruppo Iren ha presentato il suo ventaglio di offerte ai territori nell’ambito dell’Assemblea dell’Anci che quest’anno si svolge a Torino e di cui è main partner.

“Iren per la PA: un ecosistema di servizi per lo sviluppo del territorio e delle comunità locali”, questo il nome dell’evento, è stata l’occasione per una riflessione sul ruolo delle comunità energetiche e dell’efficientamento del patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni.

