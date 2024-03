Parco agrisolare, aumentano le risorse

Marzo 6, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Salgono a 1,1 miliardi di euro le risorse già assegnate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai progetti della misura del PNRR “Parco Agrisolare”, potenziata con il secondo bando voluto dal Ministro Francesco Lollobrigida. L’obiettivo è sostenere, con finanziamenti a fondo perduto, le imprese agricole della produzione primaria e della trasformazione per realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati rurali, senza consumo di suolo.

