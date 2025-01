Parma, crollo del tetto in casa in ristrutturazione. Nessun coinvolto

2 Gennaio 2025

​ PARMA (ITALPRESS) – Crollo del tetto di una palazzina in ristrutturazione alle 4 di stanotte a Parma. I Vigili del Fuoco della città emiliana hanno escluso la presenza di persone coinvolte. Prosegue la messa in sicurezza dell’area.(ITALPRESS)

trl/gtr