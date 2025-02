PCOS, Unfer “Pillola contraccettiva? Valutazione attenta”

19 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Non esiste un sì o un no alla pillola. Chiaramente una paziente andrà valutata su un rischio metabolico. Quindi andrà valutata con attenzione; se normalmente noi, per quanto riguarda la pillola per una paziente sana, guardiamo solo all’ipertensione, qui dobbiamo fare molta più attenzione. Monitorando la paziente per prevenire eventuali rischi cardiovascolari, possibilmente ogni sei mesi”. Lo afferma Vittorio Unfer – Ginecologo e co-Presidente società scientifica EGOI-PCOS.

spf/mgg/gtr