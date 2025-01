Pecoraro Scanio “Per San Biagio panettone milanese eccellenza Italia”

30 Gennaio 2025

​ MILANO (ITALPRESS) – “Preservare la tradizione del panettone lombardo significa valorizzare l’intero patrimonio agroalimentare italiano. L’Italia è il Paese con il più alto numero di prodotti agroalimentari tradizionali e, con la candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO, abbiamo il dovere di tutelare e promuovere queste ricchezze”. Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente di Fondazione Univerde parlando dell’l’evento “San Biàs e l’Ultim Tocch de Panetton”, in programma il 3 febbraio a Milano. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Euro-Toques Italia, l’Accademia del Lievito Madre e del Panettone, mira a valorizzare il panettone tradizionale milanese come simbolo di eccellenza e biodiversità agroalimentare italiana nel mondo.

pc/gtr